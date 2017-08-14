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مؤتمر صحفي بين السيسي ونظيره التنزاني (بث مباشر)

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مؤتمر صحفي بين السيسي ونظيره التنزاني (بث مباشر) مؤتمر صحفي بين السيسي ونظيره التنزاني (بث مباشر)

التحرير

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ننقل بث مباشر لمؤتمر صحفي بين الرئيس عبد الفتاح ونظيره التنزاني، جون ماجوفولي، بمقر الرئاسة التنزانية، والمذاع عبر فضائية "أون لايف".

وغادر السيسي، القاهرة، صباح اليوم الاثنين، متوجها إلى تنزانيا في بداية جولة إفريقية تستغرق 4 أيام، تشمل رواندا، الجابون، وتشاد.

وتأتي الجولة في إطار انفتاح على القارة الإفريقية، وحرصها على مواصلة تعزيز علاقاتها بدول القارة في كافة المجالات، وتكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وتدعيم التعاون مع هذه الدول على كافة الأصعدة وخاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وذلك في ضوء الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الإفريقية في السياسة الخارجية المصرية.

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ومن المنتظر أن يعقد السيسي خلال الجولة جلسات مباحثات ثنائية مع زعماء ومسئولي تلك الدول، بهدف بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي، وكيفية التصدي للتحديات المشتركة التي تواجه القارة الإفريقية، فضلا عن مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بحفظ الأمن والسلم بالقارة، آخذا في الاعتبار عضوية مصر الحالية في مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الإفريقي.

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