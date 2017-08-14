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«هيومن رايتس» تطالب بتقديم الرعاية الصحية للصحفي المسجون هشام جعفر

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«هيومن رايتس» تطالب بتقديم الرعاية الصحية للصحفي المسجون هشام جعفر «هيومن رايتس» تطالب بتقديم الرعاية الصحية للصحفي المسجون هشام جعفر

التحرير

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طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، في تقرير لها، اليوم الإثنين، السلطات المصرية بتوفير الرعاية الصحية المناسبة للصحفي المسجون هشام جعفر، الذي تدهورت حالته الصحية كثيرا في الفترة الماضية.

وذكرت المنظمة الدولية أنه إذا لم تتمكن سلطات السجن من توفير الرعاية الصحية اللازمة، عليها السماح له بالحصول عليها في مرافق صحية خاصة، مشيرة إلى أن الأمر وصل إلى ضرر بالغ في بصره.

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سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، قالت إن وزارة الداخلية أظهرت ازدراءً لصحة هشام جعفر وسلامته، مشيرة إلى أن رفض الوزارة تقديم الرعاية الصحية له دليل محزن على تجاهل أهم حقوق المحتجزين.

ولفتت المنظمة، المعنية بحقوق الإنسان، إلى أن جعفر يعاني حالة ضمور عصب بصري في العين تتطلب رعاية متخصصة مستمرة، وإلا سيتعرض إلى خطر فقدان بصره بالكامل، كما يعاني أيضا من تضخم البروستاتا منذ سنوات، وربما يتعرض إلى مضاعفات إن لم يحصل على العلاج المناسب.

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التحرير

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