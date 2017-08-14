إضراب عمال مستشفى إدفو العام بعد توقف صرف رواتبهم 6 أشهر

التحرير

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أضرب عدد من العاملين المؤقتين بمستشفي إدفو العام بأسوان، اليوم الاثنين، عن العمل بشكل جزئي، احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم لمدة 6 أشهر متتالية، منذ شهر فبراير الماضي.

وأكد العاملون أن الإضراب لم يؤثر على طبيعة العمل داخل المستشفى، حيث دخل 60 عاملا فقط في الإضراب، من إجمالى 120 عاملا مؤقتًا آخرين، حرصًا على مصالح المرضى ولضمان استمرارية العمل.

وقالت "ز . أ"، إحدى العاملات، لـ"التحرير": "نعانى طوال الفترات الماضية من تأخر رواتبنا، وتقدمنا بالعديد من الشكاوى للمسئولين سواء بوزارة الصحة أو محافظة أسوان، دون أي استجابة حقيقية لمطالبنا، في الوقت الذي نعاني فيه من أوضاع معيشية صعبة نظرًا لغلاء المعيشة".

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وأضاف "ح . أ . م"، عامل مؤقت، أن النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب بمحافظة أسوان، فتح ملف الموضوع أمام لجنة الصحة بالمجلس خلال دور الانعقاد الماضي للمجلس، والتي اكتفت بإبداء استيائها بشأن أحوال المؤقتين، حيث انتهت الأمور عند هذا الحد، دون أي تغيير في الواقع.

وتابع: :إننا نعيش في معاناة حقيقية نظرًا للأوضاع الاجتماعية الصعبة في ظل توقف الراوتب طوال الفترة الماضية".

وطالب بسرعة صرف رواتبهم المتأخرة، مع تثبيتهم على درجات مالية دائمة لإنهاء معاناتهم المستمرة.