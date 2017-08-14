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رسميًا.. إيقاف كريستيانو رونالدو 5 مباريات

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رسميًا.. إيقاف كريستيانو رونالدو 5 مباريات رسميًا.. إيقاف كريستيانو رونالدو 5 مباريات

التحرير

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أوقف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الإثنين، البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، 5 مباريات؛ وذلك بعد اعتدائه على الحكم في مباراة الأمس ضد برشلونة، ضمن ذهاب كأس السوبر والتي انتهت بفوز الملكي (3-1).

وكان حكم المباراة ريكاردو دي بيرجوس، طرد كريستيانو رونالدو، كما كتب في تقريره أنّه "بمجرد إشهار البطاقة الحمراء، قام ذلك اللاعب بدفعي بشكل بسيط في إشارة لعدم رضائه عن القرار".

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بتلك العقوبة يغيب نجم ريال مدريد، عن إياب السوبر يوم الأربعاء المقبل، بالإضافة إلى 4 لقاءات في الدوري الإسباني، كما يحق للملكي الطعن على القرار وتخفيض العقوبة، خاصة وأنّ إدارة المرينجي ترى أن البطاقة الحمراء غير مستحقة.

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التحرير

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