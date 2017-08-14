بعد "خناقة العريس والسيراميك"..استشاري نفسي: هكذا تعرفين الرجل البخيل

كتبت- ميرا ماهر:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "منشور" لإحدى الفتيات على صفحة تناقش مشكلات الرجل والمرأة، تتضمن قصتها مع عريس وصفته بأنه قد يكون بخيل وجاءت بعض التعليقات تسأل عن مواصفات الرجل البخيل ليعرفوه ويحذروا منه.

كتبت الفتاة مشكلتها مع أهلها، بعد اتهامهم للعريس المتقدم للزواج منها بالبخل، حيث أنهم طلبوا منه تغيير سيراميك شقة الزوجية، والذي لم تمر عليه سنتين ونصف منذ تركيبه -وفقاً لروايتها-، وانهالت عليها التعليقات ما بين المؤيدة لموقف أسرتها وأخرى معارضة لها ولوصف "العريس" بالخبل في موقف لم يظهر حقيقة ذلك.

فيما كتب آخرون بسخرية :" هو السيراميك ده فرز اول ولا تاني، وانا شايف ان شقه 4 غرف و 2 ريسبشن ضيقه جدا جدا." وعلقت أخرى "انتى وهى ان شاء الله تعنسوا وتخبطوا راسكوا فى السيراميك من الندم".

وقال الدكتور جمال فرويز "استشاري الطب النفسي" رأيه لـ"مصراوي" قائلاً:" لا مش بخيل، والأهل ملهمش حق يتدخلوا في الحاجات دي ما دامت البنت موافقه لأنه بالشكل ده ستنتهي الزيجة بشكل فعلي".

وعن صفات الرجل البخيل قال "فرويز" :"أن مفهوم البخل يختلف من شخص لآخر، ولكن يمكن وضع تعريف له بأنه منع الضروريات في حالة المقدرة، كأن يتعمد الرجل "الاسترخاص" في الخروج وشراء متطلبات المنزل مثلاً، وعموماً فإنه يمكن التعرف على إمكانيات الرجل قبل الزواج، إذا كان الصرف في حدود المتاح أم لا، كما أن البخيل غالباً ما يكون بخيل في مشاعرة وملابسه وكل شئ.

وأشار إلى أن الزوجة عليها التفرقة بين الحرص والبخل، لأن البخل صفة من الصعب تغييرها.