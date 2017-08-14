أخبار عاجلة

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟ -
ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة -
التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

حفتر من موسكو: روسيا ستبقى صديقا جيدا لنا ولن ترفض مساعدتنا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حفتر من موسكو: روسيا ستبقى صديقا جيدا لنا ولن ترفض مساعدتنا

04:16 م الإثنين 14 أغسطس 2017

حفتر من موسكو: روسيا ستبقى صديقا جيدا لنا ولن ترفض مساعدتنا

المشير خليفة حفتر

موسكو - (د ب أ):
صرح المشير خليفة حفتر، الذي عينه مجلس النواب قائدا عاما للجيش الوطني الليبي، بأنه بحث مع الجانب الروسي إمكانية تقديم دعم عسكري روسي لبلاده.

ونقلت وكالة الانباء الروسية "سبوتنيك" عن حفتر القول، لدى إجابته عن سؤال بهذا الصدد من جانب الصحفيين: "نعم، لقد ناقشنا ذلك، وواثق من أن روسيا ستبقى صديقا جيدا لنا ولن ترفض المساعدة"، مضيفا: "نحن نكون سعداء جداً إذا شاركت روسيا في إيجاد الحلول للازمة الليبية".

وقال حفتر خلال مباحثاته مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف: "لا بد أنكم تتابعون هذه التطورات سواء على الصعيد السياسي أو العسكري، ولا يخفى عليكم حجم التضحيات التي قدمها الجيش الليبي في سبيل القضاء على الإرهاب في معارك طاحنة استمرت أكثر من 3 سنوات دون توقف في حظر ظالم على التسليح في ظل دعم غير محدود للإرهاب".

وشدد قائلا: "نحن مصممون على مواصلة الكفاح حتى يبسط الجيش سيطرته على كامل التراب الليبي" بحسب "سبوتنيك".

وفي حديث حول العملية السياسية في ليبيا، قال قائد الجيش الوطني الليبي: "لا يخفى عليكم انخراطنا في العملية السياسية استجابة لطلبات الدول الشقيقة، والتي بدأت بلقاء السيد السراج (رئيس الوزراء الليبي فايز السراج) في أبو ظبي في بداية شهر مايو من هذا العام".

وأضاف: "على الرغم من الاتفاق مع السراج على الكثير من المبادئ إلا أنه أخل بها".

من ناحية أخرى، أكد لافروف، أن كل جهود الوساطة في أزمة ليبيا يجب أن تكون على أساس قرارات الأمم المتحدة.

ونقلت "سبوتنيك" عن لافروف القول أثناء محادثاته مع المشير خليفة حفتر، إن "الوضع في ليبيا لا يزال صعبا، وخطر التطرف ما زال قائما"، مؤكدا على ان روسيا تدعم عزم المشير حفتر، للتوصل إلى اتفاقات مع حكومة السراج.

وفي نهاية تموز/يوليو الماضي، توصل حفتر والسراج خلال لقائهما بالعاصمة الفرنسية، باريس، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا، وتعهدا بالسعي لبناء دولة مدنية ديمقراطية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سفينة منظمات إنسانية قلقة ازاء انقطاع تدفق اللاجئين من ليبيا

    أخبار

  • موسكو "تدعم" جهود حفتر من أجل حل سياسي للأزمة الليبية

    أخبار

  • علي زيدان.. رئيس وزراء ليبي خُطف مرتين

    أخبار

  • لافروف خلال لقاء حفتر: الوضع في ليبيا لا يزال صعبا

    أخبار

إعلان

f661c70554.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبرز عناوين الصحف العالمية

أبرز عناوين الصحف العالمية

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة

بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟

بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟

ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة

ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة