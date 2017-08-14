حفتر من موسكو: روسيا ستبقى صديقا جيدا لنا ولن ترفض مساعدتنا

موسكو - (د ب أ):

صرح المشير خليفة حفتر، الذي عينه مجلس النواب قائدا عاما للجيش الوطني الليبي، بأنه بحث مع الجانب الروسي إمكانية تقديم دعم عسكري روسي لبلاده.

ونقلت وكالة الانباء الروسية "سبوتنيك" عن حفتر القول، لدى إجابته عن سؤال بهذا الصدد من جانب الصحفيين: "نعم، لقد ناقشنا ذلك، وواثق من أن روسيا ستبقى صديقا جيدا لنا ولن ترفض المساعدة"، مضيفا: "نحن نكون سعداء جداً إذا شاركت روسيا في إيجاد الحلول للازمة الليبية".

وقال حفتر خلال مباحثاته مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف: "لا بد أنكم تتابعون هذه التطورات سواء على الصعيد السياسي أو العسكري، ولا يخفى عليكم حجم التضحيات التي قدمها الجيش الليبي في سبيل القضاء على الإرهاب في معارك طاحنة استمرت أكثر من 3 سنوات دون توقف في حظر ظالم على التسليح في ظل دعم غير محدود للإرهاب".

وشدد قائلا: "نحن مصممون على مواصلة الكفاح حتى يبسط الجيش سيطرته على كامل التراب الليبي" بحسب "سبوتنيك".

وفي حديث حول العملية السياسية في ليبيا، قال قائد الجيش الوطني الليبي: "لا يخفى عليكم انخراطنا في العملية السياسية استجابة لطلبات الدول الشقيقة، والتي بدأت بلقاء السيد السراج (رئيس الوزراء الليبي فايز السراج) في أبو ظبي في بداية شهر مايو من هذا العام".

وأضاف: "على الرغم من الاتفاق مع السراج على الكثير من المبادئ إلا أنه أخل بها".

من ناحية أخرى، أكد لافروف، أن كل جهود الوساطة في أزمة ليبيا يجب أن تكون على أساس قرارات الأمم المتحدة.

ونقلت "سبوتنيك" عن لافروف القول أثناء محادثاته مع المشير خليفة حفتر، إن "الوضع في ليبيا لا يزال صعبا، وخطر التطرف ما زال قائما"، مؤكدا على ان روسيا تدعم عزم المشير حفتر، للتوصل إلى اتفاقات مع حكومة السراج.

وفي نهاية تموز/يوليو الماضي، توصل حفتر والسراج خلال لقائهما بالعاصمة الفرنسية، باريس، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا، وتعهدا بالسعي لبناء دولة مدنية ديمقراطية.