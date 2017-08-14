الموافقة على 95 مشروعًا زراعيًا بالبحيرة بتكلفة 315 مليون جنيه

البحيرة - أحمد نصرة:

وافق مجلس إدارة المناطق الصناعية، بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، على الطلبات المقدمة لمكتب خدمة المستثمرين من خلال المركز التكنولوجي بالمحافظة، بتخصيص قطع أراضي بالمنطقتين الصناعيتين بوادي النطرون، وحوش عيسى، لإقامة 95 مشروعًا صناعيًا متنوعًا.

تقام المشروعات في مجالات الخراطة وتشكيل المعادن، وخلط وتعبئة الأسمدة، وتجميع وتصنيع الأدوات الكهربائية، ومنتجات ومسبوكات النحاس والألمونيوم، والصناعات الغذائية، والمعدات الزراعية، والمنظفات الصناعية، وصناعة الكرتون، وتعبئة الشاي والسكر والأرز، وصناعات اللحوم ومنتجات الألبان، والخراطيم ومستلزمات الري، وإنتاج المخصبات الزراعية، والأدوات الصحية، والصناعات الخشبية، والبويات، وتبريد وحفظ الخضروات والفاكهة، والزيوت النباتية، والأعلاف، والأحذية، والأعشاب العطرية والطبية، ومستحضرات التجميل.

تُقدر التكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات بمبلغ 315 مليون و723 ألف جنيه، وتوفر 1563 فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة بالإضافة إلى آلاف الفرص غير المباشرة.

ومن المقرر عرض تلك الطلبات على لجنة البت بالهيئة العامة للاستثمار للموافقة على التخصيص، كما جرى خلال الاجتماع الموافقة على عدد 10 طلبات تغيير نشاط وإضافة أنشطة جديدة بالمصانع القائمة بوادي النطرون وحوش عيسى.