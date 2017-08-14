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«رينو» تطرح نسخة حديثة من سيارتها «كويد»

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كشفت شركة "رينو" الفرنسية، عن نسخة جديدة من سيارتها الشهيرة "كويد" والتي أنتجتها بشكل رسمي خلال السنوات القليلة الماضية.

ووفقًا لموقع "إن أوتو نيوز"، فإن الشركة الفرنسية كشفت النقاب عن النسخة الأحدث لـ"كويد" خلال معرض إندونيسيا الدولي للسيارات، بمواصفات شكلية وتقنية مغايرة للنسخة المعروضة في السوق الهندي.

وتعكف الشركة في الوقت الحالي على إيجاد طرق مدروسة لتسويق الإصدارات التي تنتجها في السوق الهندي، بعدد من البلدان الآسيوية والشرق الأوسط.

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