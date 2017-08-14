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ضبط حالتي غش في امتحانات الدور الثاني للثانوية بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

ضبط حالتي غش في امتحانات الدور الثاني للثانوية بكفر الشيخ

03:42 م الإثنين 14 أغسطس 2017

ضبط حالتي غش في امتحانات الدور الثاني للثانوية بكفر الشيخ

أرشيفية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

رصدت غرفة عمليات امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة، بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الاثنين، حالتي غش باستخدام أجهزة هاتف محمول، وسماعات بلوتوث، أثناء سير امتحان الدور الثاني لمادة اللغة الإنجليزية، في لجنة مدرسة الشهيد فرحات الابتدائية، رقم 244 التابعة لإدارة بيلا التعليمية.

وتبين من خلال ما رصدته غرفة عمليات امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة بكفرالشيخ، أن الطالب "ح. ع. م. ا"، نشر جزء من أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية، عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عقب تعرف أعضاء غرفة العمليات، على الرقم التعريفي للطالب، فيما ضبط بحيازته هاتف محمول.

كما ضبطت الطالبة "ر. ك. م. م"، في حالة غش، أثناء تلقيها الإجابة، خلال سير امتحان مادة اللغة الإنجليزية، عن طريق جهاز الهاتف المحمول، فيما جرى إبلاغ العضو القانوني باللجنة، التي تمتحن بها، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة.

وتقدم 1233 طالبًا وطالبة، لامتحان الدور الثاني لمادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة بكفر الشيخ، أدوا امتحان الدور الثاني في مادة اللغة الإنجليزية، في 11 لجنة، على مستوى المحافظة.

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