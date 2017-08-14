مصدر أمني: مقتل 12 مدنيًا بانفجار عبوة ناسفة في جنوب اليمن

(أ ف ب):

قتل 12 مدنيا يمنيا وأُصيب أربعة آخرون بجروح، الإثنين، في انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبة كانت تقلهم في محافظة الضالع جنوب البلد الغارق في نزاع مسلح، بحسب ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر في القوات الحكومية الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبدربه منصور هادي، لوكالة فرانس برس، إن العبوة كانت تستهدف آلية عسكرية للقوات الحكومية إلا أنها انفجرت بالمركبة المدنية.

وأضاف أن الانفجار وقع لدى مرور المركبة المدنية في أحد شوارع مديرية قعطبة في وسط محافظة الضالع الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

ولم تعلن اي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

ويشهد اليمن منذ العام 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية، وقد سقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل المملكة السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في البلد الفقير.

وأدى النزاع حتى الآن إلى مقتل اكثر من ثمانية آلاف شخص وجرح 47 الف شخص آخرين على الأقل منذ ان اطلقت السعودية حملتها العسكرية دعما لحكومة هادي، بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية.

ويشهد اليمن كذلك هجمات دامية يشنها عناصر في تنظيمي القاعدة وداعش المتطرفين ضد اهداف عسكرية، خصوصا في جنوب البلاد حيث عززت التنظيمات المتطرفة مواقعها في ظل الانفلات الامني وانشغال القوات الحكومية بمحاربة الحوثيين.

وقبل أسبوع سيطرت قوات النخبة اليمنية التي يقدم لها الأميركيون المشورة على محافظة شبوة النفطية القريبة من الضالع مع انسحاب مسلحي تنظيم القاعدة منها، وفقا لما أعلنه عسكريون في المكان.