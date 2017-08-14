أخبار عاجلة

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟ -
ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة -
التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

السلطات التركية تلقي القبض على 26 من أعضاء حزب الشعوب الموالي للأكراد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

السلطات التركية تلقي القبض على 26 من أعضاء حزب الشعوب الموالي للأكراد

03:32 م الإثنين 14 أغسطس 2017

السلطات التركية تلقي القبض على 26 من أعضاء حزب الشعوب الموالي للأكراد

اسطنبول - (د ب أ):
أعلن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد أن السلطات التركية ألقت القبض على 26 من عناصره في مداهمات نفذتها الشرطة اليوم الاثنين.

وقال مسؤولون من الحزب لوكالة الأنباء الألمانية، إن من بين المعتقلين قادة للحزب في ولايات تركية. وجرت مداهمات الشرطة في ولايات اسطنبول وأنقرة وتيكيرداغ (شمال غرب) و شانلي أورفا (جنوب شرق).

وذكر الحزب أن جميع أعضائه الموقوفين يواجهون تهمة الارتباط بجماعات إرهابية. ووفقا لبيانات الحزب، فإنه تم توقيف 150 من أعضائه في عمليات منفصلة منذ الجمعة الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن 11 من نواب الحزب، وهو ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان، معتقلون رسميا، ومن بينهم زعيم الحزب صلاح الدين دميرطاش.

ووفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن لائحة اتهام دميرطاش، فإنه متهم بـ"الدعاية لمنظمة إرهابية" في خطاباته.

تجدر الإشارة إلى أن الآلاف من أعضاء الحزب معتقلون للاشتباه في صلتهم بالإرهاب.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • معارضون اتراك يختفون بعد طردهم من العمل

    أخبار

  • سجن صحفي فرنسي في تركيا بتهمة "الارهاب"

    أخبار

  • مصادر أمنية تركية: ضبط 43 أجنبيًا خلال محاولة التسلل لليونان

    أخبار

  • تركيا: إلقاء القبض على 102 شخصا في إطار تحقيق يتعلق برشى مرورية

    أخبار

إعلان

ec7048e1d4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبرز عناوين الصحف العالمية

أبرز عناوين الصحف العالمية

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة

بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟

بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟

ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة

ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة