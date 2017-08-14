السلطات التركية تلقي القبض على 26 من أعضاء حزب الشعوب الموالي للأكراد

اسطنبول - (د ب أ):

أعلن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد أن السلطات التركية ألقت القبض على 26 من عناصره في مداهمات نفذتها الشرطة اليوم الاثنين.

وقال مسؤولون من الحزب لوكالة الأنباء الألمانية، إن من بين المعتقلين قادة للحزب في ولايات تركية. وجرت مداهمات الشرطة في ولايات اسطنبول وأنقرة وتيكيرداغ (شمال غرب) و شانلي أورفا (جنوب شرق).

وذكر الحزب أن جميع أعضائه الموقوفين يواجهون تهمة الارتباط بجماعات إرهابية. ووفقا لبيانات الحزب، فإنه تم توقيف 150 من أعضائه في عمليات منفصلة منذ الجمعة الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن 11 من نواب الحزب، وهو ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان، معتقلون رسميا، ومن بينهم زعيم الحزب صلاح الدين دميرطاش.

ووفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن لائحة اتهام دميرطاش، فإنه متهم بـ"الدعاية لمنظمة إرهابية" في خطاباته.

تجدر الإشارة إلى أن الآلاف من أعضاء الحزب معتقلون للاشتباه في صلتهم بالإرهاب.