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السعودية تعلن وفاة 35 حاجا منذ بدء القدوم لأداء الحج

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مصراوي Masrawy

تعلن وفاة 35 حاجا منذ بدء القدوم لأداء الحج

03:30 م الإثنين 14 أغسطس 2017

السعودية تعلن وفاة 35 حاجا منذ بدء القدوم لأداء الحج

الرياض - (د ب أ):
أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية اليوم الاثنين ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج الذين وصلوا من خارج المملكة لأداء فريضة الحج هذا العام الى 35 حاجا ، لم تكشف عن جنسياتهم ولا أسباب الوفاة .

وقالت المديرية العامة للجوازات السعودية، في إحصائية نشرتها وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس" اليوم ، إن عدد الحجاج القادمين من الخارج للحج هذا العام منذ بدء القدوم في 24 يوليو الماضي وحتى أمس الأحد بلغ 675143 حاجا توفي منهم 35 .

وأوضحت الجوازات السعودية أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجـــــــو بلغ 663860 حاجا ، وعن طريق البر 10796 حاجا ، وعن طريق البحر 487 حاجاً, بزيادة 98387 حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة قدرها 17 بالمئة .

وكانت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أعلنت العام الماضي أن إجمالي عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة بلغ 1325372 72 حاجا ، ومن المتوقع ان يزيد هذا العدد بنسبة 20 بالمئة خلال حج العام الحالي.

وأعلنت السعودية في الخامس من يناير الماضي أنها سترفع الطاقة الاستيعابية للحجاج بدءا من موسم الحج الحالي، وذلك بعد أربع سنوات متتالية من تخفيض نسب حجاج الداخل والخارج، نظراً لأعمال التوسعة في الحرم المكي.

وقامت السعودية خلال السنوات الأربع الماضية بخفض عدد حجاج الداخل بنسبة 50 بالمئة ، وعدد حجاج الخارج بنسبة 20 بالمئة ، بسبب أعمال التوسعة التي يشهدها الحرم المكي.

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