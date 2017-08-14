ضبط مسجل خطر حاول استدراج طفلة لاغتصابها بالسويس

السويس حسام الدين أحمد:

ألقى ضباط المباحث بقسم شرطة فيصل، اليوم الاثنين، القبض على مسجل خطر، حاول اغتصاب طفلة بمنطقة الصباح بالسويس.

أحيل المتهم للنيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام، ووجهت له تهمة الشروع في خطف واغتصاب قاصر.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا، اليوم الاثنين، من العميد محمود عيد رئيس إدارة البحث الجنائي، يفيد بضبط مسجل خطر شقي سرقات، حاول اغتصاب طفلة.

وتبين أن الطفلة عمرها 14 سنة، ومعاقة ذهنيًا، ونزلت برفقة شقيقها الصغير لشراء بعض المستلزمات من محل قرب منهم بضاحية الصباح.

وأثناء ذلك شاهدها المتهم، فهم باستدراجها وسحبها بعيدًا عن شقيقها، وحينما حاول التعدي عليها صرخت، وسمع المواطنون استغاثتها فأبلغوا الشرطة، وتصادف مرور دورية شرطة بقيادة المقدم محجوب قاسم رئيس مباحث قسم فيصل، وتوجهت لمكان البلاغ وضبطت المتهم.

وقالت الطفلة أمام وكيل النائب العام بنيابة فيصل: "إن المتهم "م . ع" حاول استدراجها واغتصابها، في منطقة مظلمة بجوار العقار الكائن به المحل".