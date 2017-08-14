5 فنانين علقوا على ألبوم «الهضبة» الجديد.. تلميح غامض من آيتن عامر

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فاجأ الفنان عمرو دياب جمهوره مساء أمس الأحد، بطرح ألبومه الجديد "معدي الناس"، والذي أشاد به كثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عدد من الفنانين عبر حساباتهم الشخصية على السوشيال ميديا، نستعرض بعضًا منهم فيما يلي..

1- عمرو مصطفى

هنأ الملحن "عمرو دياب" فريق عمل الألبوم عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، قائلًا: "أجمل عيون.. قلبي اتمناه.. مبروك لكل فريق عمل الألبوم"، حيث أنه ملحن الأغنيتين، وعلّق أيضًا على كلمات أغنية "يا أجمل عيون" التي جاء فيها "والله لأحبك موت وأحب برج الحوت"، قائلًا: "الأخوة والأخوات برج الحوت أظن أنا عملت اللي عليا معاكم.. باقي الأبراج انتظرونا".

2- محمد هنيدي

على طريقته الكوميدية الخاصة، سخر الفنان محمد هنيدي من أغنية عمرو دياب الجديدة "أجمل عيون"، ونشر عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" صورة له من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية وعلّق عليها: "عبلة والله لأحبك موت وأحب برج الحوت.. #مبروك_عمرو".

3- دينا الشربيني

عقب الشائعات التي ترددت حول وجود علاقة بينهما، نشرت صفحة عبر موقع "فيسبوك" تحمل اسم الفنانة "دينا الشربيني" منشورًا جاء فيه: "إيه رأيكوا في البوم عمرو دياب الجديد"، وهو ما كان سببًا في سخرية الكثيرين منها، خاصة بعد أغنية "أجمل عيون" والتي قال فيها عمرو "أحب برج الحوت"، واتضح أن دينا الشربيني أيضًا برج الحوت!.

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4- آيتن عامر

في الساعات الأولى من صباح اليوم طلبت الفنانة "آيتن عامر" عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" من جمهورها توضيح مكان بيع ألبوم الهضبة الجديد في الساحل، وبعد ساعات غرّدت على "تويتر": "العادي إن ألبوم عمرو بيتفهم ويتحب بعد ما تسمعه مرتين تلاتة.. الغريب المرة دي إني عشقت الألبوم من أول مرة اسمعه.. عمرو دياب المرة دي مختلف أوي".

وأضافت في تغريدة أخرى: "الألبوم مختلف أوي عن قبل كده، فعلا بتمنى يفضل في الحالة اللي هو فيها أيا ما كانت لأنها فعلا فارقة معاه جدا على كل المستويات"، وهو التعليق الذي اعتبره البعض تلميحًا على علاقة الهضبة بالفنانة "دينا الشربيني".

5- هند صبري

رغم أنها لم تعلق بشكل مباشر على الألبوم، فإن الفنانة التونسية "هند صبري"، أعادت نشر تغريدة لأحد مستخدمي موقع "تويتر"، احتوت على صورتها من فيلم "أحلى الأوقات" مصحوبة بتعليق: "عايزة أغنية لبرج الدلو يا إبراهيم".

6- سلمى صباحي

الإعلامية والمطربة "سلمى صباحي" علّقت على الألبوم الجديد عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" قائلة: "بقالي سنين ماسمعتش عمرو دياب حلو كده شبه شرايط زمان اللي مرتبطة بذكريات المدرسة والجامعة لكل جيلي.. حمد لله ع السلامة يا هضبة".