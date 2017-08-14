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طارق يحيى يحدد موعد انطلاق معسكر الزمالك

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طارق يحيى يحدد موعد انطلاق معسكر الزمالك طارق يحيى يحدد موعد انطلاق معسكر الزمالك

التحرير

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كشف طارق يحيي المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي عن موعد معسكر الفريق استعدادًا للموسم الجديد، حيث أكد يحيى أن المعسكر سينطلق يوم ٢٢ أغسطس الحالى ويستمر حتي ٢ سبتمبر المقبل، موضحًا أنه لم يتم الاستقرار علي مكان المعسكر حتي الآن.

على جانب أخر أكد يحيى أنه تم إبلاغ الجهاز الفني برحيل كلًا من صلاح عاطف "ريكو" والمهاجم الزامبي إيمانويل مايوكا وأحمد جعفر وإسلام جمال عن صفوف الفريق.

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الجدير بالذكر أن بطولة الدوري سوف تنطلق يوم 15 سبتمبر المقبل وسوف يستهل الزمالك مشواره في البطولة بمواجهة الإنتاج الحربي.

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التحرير

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