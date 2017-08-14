ربيع ياسين :مجلس إدارة الأهلى الأكثر دراية بحقوق الجمعية العمومية

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أكد ربيع ياسين نجم الأهلى السابق إن مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس محمود طاهر استشاروا عددًا من الخبراء القانونيين، قبل اتخاذ قرار إقامة الجمعية العمومية للتصويت على اللائحة الاسترشادية على يومين، موضحًا أن القرار جاء بغرض التيسير على الأعضاء وهو أمر محمود يحسب للمجلس.

وأشار نجم الأهلى السابق إلى أن محمود طاهر ومجلسه الأكثر دراية بمصلحة أعضاء النادى، مؤكداً على أنه يقضى أوقاتًا طويلة فى النادى ولمس الإيجابيات التى تمت منذ تولى المجلس الحالى المسئولية.

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وأوضح ربيع ياسين فى تصريحات لقناة الأهلى أن مجلس الأهلى حقق إنجازات جيدة فى الفترة الماضية ومن أن لديهم ما هو أفضل للنادى فى المستقبل .