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رئيس الوزراء يؤكد أهمية مشروعات قطاع الزراعة

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يؤكد أهمية مشروعات قطاع الزراعة

03:17 م الإثنين 14 أغسطس 2017

رئيس الوزراء يؤكد أهمية مشروعات قطاع الزراعة

المهندس شريف إسماعيل

كتب- محمد غايات:

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أهمية المضي في استكمال المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الزراعة بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن ذلك يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية الزراعية المتكاملة.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الإثنين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة معدلات تنفيذ عددًا من المشروعات الجاري العمل بها في قطاع الزراعة بمختلف المحافظات.

وأشار إسماعيل، خلال الاجتماع، إلى سعي الدولة نحو زيادة الرقعة الزراعية لتلبية احتياجات السوق المحلي، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة تقوم على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها، مع التوسع في مجال تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، بضرورة العمل على تذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، وضمان استمرار إجراءات حماية الأراضي الزراعية ووقف التعديات عليها.

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