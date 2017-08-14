ميركل تدعو لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية
ميركل تدعو لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية
03:20 م الإثنين 14 أغسطس 2017
برلين - (د ب أ):
دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية بشأن حل الخلاف النووي.
وأعربت ميركل في مقابلة مع محطة "فونيكس" التليفزيونية الألمانية وإذاعة ألمانيا اليوم الاثنين عن تأييدها للبحث عن "سبل حوار" مثلما كانت موجودة بالفعل من خلال المحادثات السداسية قبل عدة أعوام.
وشددت المستشارة على ضرورة حل النزاع سلميا، وقالت: "ألمانيا سوف تقف بالطبع بجانب العقل".
يشار إلى أن هذه المحادثات التي أحبطتها كوريا الشمالية في عام 2009 كانت تدور حول تحفيز بيونج يانج على التخلي عن برنامجها الذي يهدف لتطوير أسلحة نووية.
وإلى جانب الكوريتين الشمالية والجنوبية، شاركت في المحادثات أيضا كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا واليابان.
يشار إلى أن الخلاف حول التجارب الصاروخية الكورية الشمالية تفاقم كثيرا خلال الأسابيع الماضية.
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