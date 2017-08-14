أخبار عاجلة

أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟ -
ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة -
التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي -
سيدة فقدت خاتمها وسط الزراعات.. بعد 13 عام ظهر بشكل غريب -
الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ميركل تدعو لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ميركل تدعو لإجراء محادثات مع

03:20 م الإثنين 14 أغسطس 2017

ميركل تدعو لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية

برلين - (د ب أ):
دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية بشأن حل الخلاف النووي.

وأعربت ميركل في مقابلة مع محطة "فونيكس" التليفزيونية الألمانية وإذاعة ألمانيا اليوم الاثنين عن تأييدها للبحث عن "سبل حوار" مثلما كانت موجودة بالفعل من خلال المحادثات السداسية قبل عدة أعوام.

وشددت المستشارة على ضرورة حل النزاع سلميا، وقالت: "ألمانيا سوف تقف بالطبع بجانب العقل".

يشار إلى أن هذه المحادثات التي أحبطتها كوريا الشمالية في عام 2009 كانت تدور حول تحفيز بيونج يانج على التخلي عن برنامجها الذي يهدف لتطوير أسلحة نووية.

وإلى جانب الكوريتين الشمالية والجنوبية، شاركت في المحادثات أيضا كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا واليابان.

يشار إلى أن الخلاف حول التجارب الصاروخية الكورية الشمالية تفاقم كثيرا خلال الأسابيع الماضية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الصين نُعلّق استيراد الفحم والحديد وثمار البحر من كوريا الشمالية

    أخبار

  • ميركل تواسي ضحايا أعمال عنف يمينية متطرفة في مدينة شارلوتسفيل الأمريكية

    أخبار

  • ما موقف الصين من التوترات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة؟

    أخبار

  • مدير المخابرات الأمريكية: لا تهديد بحرب نووية وشيكة مع كوريا الشمالية

    أخبار

إعلان

c2e718edc6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة

الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة

أوكرانيا تحقق في معلومات عن تزويد كوريا الشمالية بتقنية الصواريخ

أوكرانيا تحقق في معلومات عن تزويد كوريا الشمالية بتقنية الصواريخ

روسيا تعارض فرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية

روسيا تعارض فرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية

ترامب عن تراجع كوريا الشمالية عن قصف غوام: قرار حكيم

ترامب عن تراجع كوريا الشمالية عن قصف غوام: قرار حكيم