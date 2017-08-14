دفاع المخرج سامح عبد العزيز يدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش

كتب -صابر المحلاوي:

دفع شعبان سعيد المحامي عن المخرج سامح عبد العزيز، أمام قاضي المعارضات التي قضت بتجديد حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لموكله، وطالب بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته.

كانت نيابة الهرم برئاسة المستشار أحمد عطية، أمرت بحبس المخرج 4 أيام على ذمة التحقيقات تم القبض عليه وبحوزته كمية من الحشيش في كمين بالهرم

يذكر أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مخرج سينمائي شهير، زوج فنانة مشهورة داخل منفذ الهرم السياحي، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبإخطار اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة أمر بتحرير مذكرة واستكمال الإجراءات

وتبين من التحريات برئاسة اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أثناء تواجد الكمين الأمني الخاص بمنفذ الهرم بالمنطقة السياحية تمكنت الوحدات بإشراف العقيد وليد الشرقاوي رئيس شرطة السياحة والآثار بالجيزة، من ضبط مخرج سينمائي شهير وبالفحص تبين حيازته لكمية من مخدر الحشيش وتبين أنها بغرض التعاطي