أخبار عاجلة

أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟ -
ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة -
التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي -
سيدة فقدت خاتمها وسط الزراعات.. بعد 13 عام ظهر بشكل غريب -
الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

دفاع المخرج سامح عبد العزيز يدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش

Google+ Print

مصراوي Masrawy

دفاع المخرج سامح عبد العزيز يدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش

03:03 م الإثنين 14 أغسطس 2017

دفاع المخرج سامح عبد العزيز يدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش

المخرج سامح عبد العزيز

كتب -صابر المحلاوي:

دفع شعبان سعيد المحامي عن المخرج سامح عبد العزيز، أمام قاضي المعارضات التي قضت بتجديد حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لموكله، وطالب بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته.

كانت نيابة الهرم برئاسة المستشار أحمد عطية، أمرت بحبس المخرج 4 أيام على ذمة التحقيقات تم القبض عليه وبحوزته كمية من الحشيش في كمين بالهرم

يذكر أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مخرج سينمائي شهير، زوج فنانة مشهورة داخل منفذ الهرم السياحي، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبإخطار اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة أمر بتحرير مذكرة واستكمال الإجراءات

وتبين من التحريات برئاسة اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أثناء تواجد الكمين الأمني الخاص بمنفذ الهرم بالمنطقة السياحية تمكنت الوحدات بإشراف العقيد وليد الشرقاوي رئيس شرطة السياحة والآثار بالجيزة، من ضبط مخرج سينمائي شهير وبالفحص تبين حيازته لكمية من مخدر الحشيش وتبين أنها بغرض التعاطي

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سر صندوق بيرة أوقع المخرج سامح عبد العزيز في قبضة "كمين الهرم"

    أخبار

  • ضابط كمين المنطقة الأثرية للنيابة: "المخرج" ضبط بحوزته حشيش وكوكايين

    أخبار

  • مصدر: المخرج سامح عبد العزيز يتوجه للطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

    أخبار

  • ضبط مواد مخدرة بحوزة المخرج سامح عبد العزيز في "كمين الهرم"

    أخبار

إعلان

7cd2332add.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبرز عناوين الصحف العالمية

أبرز عناوين الصحف العالمية

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة

بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟

بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟

ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة

ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة