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إنشاء 9 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بالبحيرة

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مصراوي Masrawy

إنشاء 9 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بالبحيرة

03:15 م الإثنين 14 أغسطس 2017

إنشاء 9 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بالبحيرة

المهندسة نادية عبده

البحيرة – أحمد نصرة:

أعلنت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الاثنين، أنه جار التجهيز لافتتاح 9 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين، 4 منهم جدد بمراكز كفر الدوار، والدلنجات، ووادي النطرون، والمركز التكنولوجي بالديوان العام، بالإضافة إلى 5 مراكز أخرى جرى تطويرها على النظام الحديث، الذي يتيح سرعة أداء وإجراء عمليات المتابعة من خلال شاشات ومؤشرات الأداء على مختلف المستويات الإدارية.

وأوضحت المحافظ، أن تلك المراكز ستسهم في القضاء على البيروقراطية، وتحقق الانضباط والإصلاح الإداري، فضلاً عن تطوير ورفع كفاءة أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن المقرر افتتاحها في نهاية الشهر الجاري بحضور الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

وأشارت المحافظ إلى الانتهاء من تعميم وتغطية باقي مراكز ومدن المحافظة بتلك المراكز التكنولوجية خلال عام 2018، ما سيرتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين في استخراج التراخيص المختلفة بالسرعة والشفافية المطلوبة، بالإضافة إلى إدخال خدمة الرسائل البريدية الإلكترونية لإعلام المواطنين بمواعيد قضاء خدماتهم، وكذا خدمات "الأون لاين" التي توضح الإجراءات والأوراق والرسوم المطلوبة للخدمات المختلفة.

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