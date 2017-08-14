إخلاء سبيل الضابط المتهم بالاعتداء على سيدة أمام أبنائها بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

أمرت نيابة الزقازيق العامة، بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الاثنين، بإخلاء سبيل الضابط المتهم بالاعتداء على سيدة أمام أولادها بالطريق العام بمدينة الزقازيق، وذلك بكفالة مالية 5 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من "م.ي.الـ.ع" 37 عامًا، تتهم فيه "أحمد.و" ضابط شرطة بمركز الزقازيق، بالاعتداء عليها وأبنائها "محمد.خ.م.م.إ" 16 عامًا، و"منة" 14 عامًا، بالضرب وشق ثيابها أمام المارة بالطريق العام "أبو كبير – الزقازيق".

وأشار البلاغ، إلى أن ربة المنزل، أثناء ركوبها سيارة ميكروباص للذهاب إلى والدتها بأبو كبير، حدثت مشادة بينها وإحدى الراكبات، حيث استعانت الأخيرة بضابط الشرطة، الذي حضر بسيارة ملاكي، وأطلق أعيرة نارية في الهواء، قبل أن يسب السيدة ويعتدي عليها ونجليها بالضرب وشق ثيابها والتسبب في كشف عورتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 38161 جنح مركز الزقازيق لسنة 2017.