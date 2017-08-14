إجراءات جديدة للتيسير على الطلاب الوافدين للدراسة بجامعة أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الاثنين، اتخاذ حزمة من الإجراءات للتيسير على الطلاب الوافدين الدارسين بها في مختلف مراحل الدراسات العليا بكافة كليات الجامعة، وذلك حرصًا من إدارة الجامعة على توفير سبل الدعم والرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية اللازمة لأبنائها من الطلاب، من مختلف الدول العربية الشقيقة.

وأضاف الدكتور طارق الجمال، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تقدم تيسيرات تصل إلى معاملة الطلاب الوافدين معاملة نظرائهم من المصريين من أبناء الجامعة، وتتيح لهم التمتع بنفس المزايا، والتي تشمل الرعاية الصحية من خلال التأمين الصحي، والأحقية في المشاركة بكافة فعاليات الجامعة، من مؤتمرات ودورات تدريبية في مراكز الجامعة المختلفة، إلى جانب دعم الدراسات الميدانية وشراء الخامات اللازمة لإعداد البحث.

من جانبه، أوضح الدكتور شحاتة غريب شلقامي، مستشار رئيس الجامعة لشئون الجامعات العربية، أن الجامعة توفر كافة سبل الرعاية الثقافية والاجتماعية للطلاب الوافدين بها، ودعمهم لتنمية قدراتهم في اللغات الأجنبية المختلفة، عن طريق ما تنظمه مراكز اللغات من دورات متنوعة، إلى جانب إمكانية الاشتراك في أنشطة القرية الأولمبية.

وأكد أن مكتب شئون الجامعات العربية، يحرص على متابعة أحوال الطلاب الوافدين الدارسين بجامعة أسيوط، وتذليل أي عقبات محتملة قد تواجههم خلال دراستهم بالجامعة أو إقامتهم .