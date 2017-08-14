أخبار عاجلة

أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟ -
ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة -
التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي -
سيدة فقدت خاتمها وسط الزراعات.. بعد 13 عام ظهر بشكل غريب -
الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إجراءات جديدة للتيسير على الطلاب الوافدين للدراسة بجامعة أسيوط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إجراءات جديدة للتيسير على الطلاب الوافدين للدراسة بجامعة أسيوط

02:58 م الإثنين 14 أغسطس 2017

إجراءات جديدة للتيسير على الطلاب الوافدين للدراسة بجامعة أسيوط

الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الاثنين، اتخاذ حزمة من الإجراءات للتيسير على الطلاب الوافدين الدارسين بها في مختلف مراحل الدراسات العليا بكافة كليات الجامعة، وذلك حرصًا من إدارة الجامعة على توفير سبل الدعم والرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية اللازمة لأبنائها من الطلاب، من مختلف الدول العربية الشقيقة.

وأضاف الدكتور طارق الجمال، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تقدم تيسيرات تصل إلى معاملة الطلاب الوافدين معاملة نظرائهم من المصريين من أبناء الجامعة، وتتيح لهم التمتع بنفس المزايا، والتي تشمل الرعاية الصحية من خلال التأمين الصحي، والأحقية في المشاركة بكافة فعاليات الجامعة، من مؤتمرات ودورات تدريبية في مراكز الجامعة المختلفة، إلى جانب دعم الدراسات الميدانية وشراء الخامات اللازمة لإعداد البحث.

من جانبه، أوضح الدكتور شحاتة غريب شلقامي، مستشار رئيس الجامعة لشئون الجامعات العربية، أن الجامعة توفر كافة سبل الرعاية الثقافية والاجتماعية للطلاب الوافدين بها، ودعمهم لتنمية قدراتهم في اللغات الأجنبية المختلفة، عن طريق ما تنظمه مراكز اللغات من دورات متنوعة، إلى جانب إمكانية الاشتراك في أنشطة القرية الأولمبية.

وأكد أن مكتب شئون الجامعات العربية، يحرص على متابعة أحوال الطلاب الوافدين الدارسين بجامعة أسيوط، وتذليل أي عقبات محتملة قد تواجههم خلال دراستهم بالجامعة أو إقامتهم .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. مكاتب تنسيق الثانوية تستقبل طلاب المرحلة الثالثة في أسيوط

    أخبار

  • فتح ثلاث مكاتب للتنسيق الإلكتروني بجامعة أسيوط.. السبت

    أخبار

  • بالصور.. جامعة أسيوط تستقبل "أتوبيسات" التوعية بالقضايا السكانية

    أخبار

  • غدا.. جامعة أسيوط تبدأ في تلقي طلبات التحويل ونقل قيد الطلاب

    أخبار

إعلان

8facc5f544.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبرز عناوين الصحف العالمية

أبرز عناوين الصحف العالمية

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة

بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟

بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟

ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة

ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة