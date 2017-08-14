علامات ظاهرية تشير إلى إحتمالية الإصابة بسرطان الثدي

كتبت- ندى غنيم

علامات وأعراض سرطان الثدي كثيرة و قد تختلف من امرأة لأخري، بعضها يكون واضح بمجرد النظر والبعض الآخر لا يعرف الا بالتحاليل، ولأن اكتشاف المرض مبكراً أفضل من تطوره لابد من الإلتفات الى الإشارات الأولية له.

ذكر موقع .medicalnewstoday أن هناك بعض العلامات تدل على أن الورم خبيث ويحتاج الى تدخل الأطباء اما بالعلاج أو التدخل الجراحي مثل:

استمرار ظهور الكتلة أو الإحساس بها لأكثر من أسبوع في الثدي

إذا زادت الكتلة في الحجم

اذا كانت مصاحبة لأعراض أخرى مثل إفرازات دم من الحلمة أو تغيرات أخرى بالثدي مثل مادة صفرا-

انتقاخ و احمرار أو سواد الثدي-

ظهور حبة أو كتلة تحت الابط أحياناً يكون ذلك نتيجة تورّم الأنسجة الليمفاويّة الموجودة هناك-

تغيّر ملحوظ في حجم الثّدي غير المبرّر، إذ ينتفخ بشكل كبير، والشّعور بثقل كبير فيه،

تقشر، وقرحة الحلمة قد يكون علامة على بعض أنواع نادرة من سرطان الثدي-