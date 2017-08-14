ما هو السن الذي ترضى فيه المرأة عن جسدها؟

كتبت- هاجر حاتم:

متى آخر مرة توقفتي فيها أمام المرأة؟، سؤال اجابته غالباً ما تكون حاضرة لدى كل فتاة، فالوقوف لساعات طويلة أمام المرآه، وتفحص كل تفصيلة صغيرة في الجسم، هذا ما تفعله أغلب النساء بشكل يومي، وبنهاية الأمر تكون النتيجة عدم الرضاء الكامل عن قوامها أو ملامحها أو ظهور بعض الخطوط فى وجهها، فما هو الوقت الذي ترضى فيه المرأة عن شكل جسمها؟

توصلت دراسة حديثة قامت بها إحدى شركات الأزياء إلى أن معظم النساء لا يشعرن بالثقة الكافية بأجسادهم، حيث استهدفت الدراسة 1300 امرأة حول مواقفهن من ملابس السباحة، وفقًا لما ذكره موقع العربية.

كشفت الدراسة أن غالبية النساء في العقد الثلاثيني والأربعيني كانت اجابتهن سلبية تجاه مدى الرضا عن شكل أجسادهن، بينما ارتفعت النسبة كلما كبرت السيدة بالعمر، وصولًا إلى مرحلة ما بعد الستين، التي تشعر فيها المرأة بأنه هناك أمور أهم في الحياة من القلق من شكلها.

وهذا الأمر يطمئن كل امراة لم تشعر بالثقة تجاه شكلها، حيث تؤكد أغلب السيدات فيما بعد العقد الستيني أنهن راضيات كليًا عن مظهرهن.