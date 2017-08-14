برلين: الأوضاع لا تزال غير واضحة قبالة السواحل الليبية

برلين - (د ب أ):

تواصل الحكومة الألمانية باهتمام كبير رصدها لما إذا كان خفر السواحل الليبي يوسع نطاق علميات البحث والإنقاذ عن قوارب اللاجئين قبالة السواحل الليبية.

وفي المقابل، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الاثنين في برلين إن الأوضاع لا تزال غير واضحة هناك.

تجدر الإشارة إلى أن بعض المنظمات الإغاثية أوقفت مهمتها لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط بسبب مخاطر أمنية قبالة السواحل الليبية.

وأكد متحدث باسم الخارجية الألمانية أن توسيع نطاق البحث والإنقاذ لا يمكن أن يحدث بإعلان أحادي الجانب، بل عبر تنسيق مع الدول المجاورة.

وأضاف المتحدث أن الحكومة الألمانية تنتظر من خفر السواحل الليبي والقيادة الليبية الالتزام بالقانون الدولي.

وقال زايبرت إن الحكومة الألمانية ترى أنه من السليم أن تتفاهم إيطاليا مع منظمات غير حكومية، تشارك في إنقاذ اللاجئين من الغرق في البحر، على قواعد سلوك محددة، مضيفا أن هناك بالفعل مثل هذه التفاهمات مع العديد من تلك المنظمات.

وأوضح زايبرت أن مكافحة عصابات تهريب البشر يصب في المصلحة المشتركة، مضيفا أن مسؤولية ألمانيا تجاه اللاجئين في ليبيا في تزايد، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المنظمات الدولية ستحتاج إلى فترة طويلة حتى تتمكن من الوصول إلى "المراكز" التي يحتجز فيها مهربي البشر اللاجئين.