أخبار عاجلة

أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟ -
ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة -
التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي -
سيدة فقدت خاتمها وسط الزراعات.. بعد 13 عام ظهر بشكل غريب -
الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

نائب وزير المالية: لن نتوسع في الاقتراض الخارجي.. ولدينا خطة للسيطرة عليه

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نائب وزير المالية: لن نتوسع في الاقتراض الخارجي.. ولدينا خطة للسيطرة عليه

02:56 م الإثنين 14 أغسطس 2017

نائب وزير المالية: لن نتوسع في الاقتراض الخارجي.. ولدينا خطة للسيطرة عليه

كتب- محمد عمارة:
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الاقتصاد المصري استطاع توفير نحو مليون و300 ألف فرصة عمل، بعد العديد من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها ، وأضاف في حوار لمصراوي، ينشر اليوم وغدا على جزئين، أن مؤشرات الإصلاح لم تصل إلى كل مواطن حتى الآن لكي يشعر بها.

وكشف كجوك، عن السبب الحقيقي لارتفاع الدين الخارجي، مشيرا إلى أن الحكومة كانت لديها توجه للتوسع في الاقتراض الخارجي، وهو ما أدى لارتفاع حجم الدين الخارجي لأكثر من 70 مليار دولار، وأن الدولة لن تستمر في هذا الفكر خلال الفترة المقبلة.

كما أكد نائب وزير المالية، أن الحكومة لديها خطة للسيطرة على مخاطر زيادة الدين الذي وصفه بـ"الخطر"، كما تحدث كجوك عن حزمة التشريعات المرتقبة في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي.

ونوه كجوك، إلى أن الإجراءات الصعبة قد انتهت إلى حد ما، قائلا: "كل الإجراءات اللي فيها تكلفة للناس خلصت، واللي جاي إضافة للناس".

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الشأن المحلي يتصدر عناوين واهتمامات صحف القاهرة

    أخبار

  • يطالب وزير المالية بمواصلة خفض معدلات العجز والدين

    أخبار

  • الحكومة: مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي نهاية أغسطس الجاري

    أخبار

  • وزير المالية: قرارت الإصلاح الاقتصادي ساهمت في خفض عجز الموازنة

    أخبار

إعلان

c9ac4ad7bf.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب

رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد

مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد

السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية

السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية