نائب وزير المالية: لن نتوسع في الاقتراض الخارجي.. ولدينا خطة للسيطرة عليه

كتب- محمد عمارة:

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الاقتصاد المصري استطاع توفير نحو مليون و300 ألف فرصة عمل، بعد العديد من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، وأضاف في حوار لمصراوي، ينشر اليوم وغدا على جزئين، أن مؤشرات الإصلاح لم تصل إلى كل مواطن حتى الآن لكي يشعر بها.

وكشف كجوك، عن السبب الحقيقي لارتفاع الدين الخارجي، مشيرا إلى أن الحكومة كانت لديها توجه للتوسع في الاقتراض الخارجي، وهو ما أدى لارتفاع حجم الدين الخارجي لأكثر من 70 مليار دولار، وأن الدولة لن تستمر في هذا الفكر خلال الفترة المقبلة.

كما أكد نائب وزير المالية، أن الحكومة لديها خطة للسيطرة على مخاطر زيادة الدين الذي وصفه بـ"الخطر"، كما تحدث كجوك عن حزمة التشريعات المرتقبة في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي.

ونوه كجوك، إلى أن الإجراءات الصعبة قد انتهت إلى حد ما، قائلا: "كل الإجراءات اللي فيها تكلفة للناس خلصت، واللي جاي إضافة للناس".