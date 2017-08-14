بالصور .. محافظ القليوبية يفتتح عددًا من المشروعات الخدمية بشبين القناطر

القليوبية - أسامة علاء الدين:

افتتح، اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، مدرستين جديدتين بشبين القناطر، عددًا من المشروعات الخدمية، تزامنًا مع احتفالات العيد القومي للمحافظة، رافقه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، والسيد النجار مدير إدارة شبين القناطر التعليمية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية.

وجرى افتتاح مدرسة كفر طحا الإعدادية بنات، والتي تضم 15 فصلاً وتسع 700 طالب، وبها معامل علوم، ومعامل تطوير، وحاسب آلي، بتكلفة مالية قدرها 4.5 مليون جنيه، كما افتتحت مدرسة الأحراز الابتدائية المشتركة، وبها 12 فصلاً و4 قاعات رياض أطفال، وتسع لـ 540 طالبًا، و160 رياض أطفال بتكلفة 2 مليون و700 ألف جنيه.

وقال وكيل الوزارة، خلال الافتتاح: إن تلك الافتتاحات تتزامن مع الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة القليوبية خلال هذا الشهر، الذي يشهد وضع حجر أساس وافتتاح 85 مدرسة جديدة على مستوى مدن وقرى المحافظة، بجميع مراحل التعليم، وذلك لخدمة العملية التعليمية، واستيعاب جميع التلاميذ المتقدمين، وتقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول.

وأعلن وكيل الوزارة حصول 41 مدرسة بالقليوبية على مستوى التعليم العام والخاص على شهادة الاعتماد والجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك بعد أن بذل القائمون على هذه المدارس جهدًا كبيرًا من أجل الحصول على الاعتماد.