انقلاب سيارة نقل تحمل 75 طن أسمنت ومصرع سائقها بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

لقي سائق سيارة نقل مصرعه، اليوم الاثنين، بعد انقلاب سيارته بحمولة 75 طن أسمنت بطريق الجيش الصحراوي الشرقي بالمنيا.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بمصرع "السعيد س. ي." ٤٥ سنة، سائق لوري من الشرقية، بسبب ادعاء سقوط السيارة عليه بحمولة ٧٥ طن أسمنت أثناء تصليحه عطل بها بطريق الجيش، جنوب كارتة الرسوم بـ ٥٠ مترًا.

وبانتقال الأجهزة الأمنية، تبين أن السيارة اللوري كانت محملة بـ ٧٥ طن أسمنت، متوجهة من أسيوط إلى دمياط، وحدث عطل بها فحاول السائق تصليح العطل بمساعدة مالك السيارة "ع. خ. ا." ٤٨ سنة من المنصورة، وعقب إصلاح العطل سحب مالك السيارة، بحسب راوية ابن السائق المتوفى، كوريك رفع السيارة، فسقطت بحمولتها كاملة على السائق الذي كان لايزال أسفل السيارة فلفظ أنفاسه الأخيرة.

أودعت الجثة تحت تصرفات النيابة العامة بمشرحة مستشفى المنيا العام.

وانتدبت النيابة العامة، الدكتور هاني إسحق شحاتة مفتش صحة بندر المنيا، لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان ما بها من إصابات، وكيفية حدوثها عما إذا كانت توجد ثمة شبهة جنائية طبية في الوفاة من عدمه.

وجاء بتقرير مفتش صحة بندر المنيا، أن سبب الوفاة المحتمل كسر بضلوع الصدر وفشل بالتنفس ونزيف داخلي بالبطن، وأنه لا يمكن الجزم تحديد سبب سقوط السيارة بحمولتها فوق السائق، ما إذا كان بسبب عطل أوتوماتيكي بأنظمة اتزان السيارة، أو بسبب ادعاء سحب كوريك رفع السيارة بطريق الخطأ أو العمد، ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية طبية في الوفاة من عدمه.

تحرّر محضر بالواقعة بعد سؤال ابن المتوفى ومالك السيارة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.