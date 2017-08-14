بالصور.. محافظ الغربية يناقش عدم وجود ظهير صحراوي

بالصور .. محافظ القليوبية يفتتح عددًا من المشروعات الخدمية بشبين القناطر

الغربية- مروة شاهين:

ناقش اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، قيود الارتفاعات بالمحافظة، والعمل على حل مشكلة عدم وجود ظهير صحراوي بالمحافظة، في إطار تنفيذ لقرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لدراسة قيود ارتفاع المباني والظهير الصحراوي.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع ممثل وزارة الدفاع والمشرف على التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية ورئيس المجلس الإقليمي لتخطيط الدلتا، وممثل عن وزارة الإسكان ومجلس الوزراء والتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة.

وجرت مناقشة كيفية زيادة الارتفاعات للمباني بمحافظة الغربية وخلال الاجتماع صرح محافظ الغربية أن الزيادة الرأسية للمباني هي الحل الأمثل لمحافظة الغربية وللمواطن الغرباوي، وذلك في الوقت الذي تتميز فيه محافظة الغربية بطبيعة خاصة ليس كأي محافظة أخرى.

حضر الاجتماع اللواء طلعت منصور، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس فتحي عبدالغني، السكرتير العام المساعد للمحافظة.