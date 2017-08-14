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محافظ الإسكندرية: انتهاء أعمال تطوير نفق كليوباترا خلال 15 يوما- صور

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محافظ الإسكندرية: انتهاء أعمال تطوير نفق كليوباترا خلال 15 يوما- صور

02:32 م الإثنين 14 أغسطس 2017

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بالصور .. محافظ القليوبية يفتتح عددًا من المشروعات الخدمية بشبين القناطر

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، الانتهاء من أعمال توسعة وتطوير نفق كليوباترا خلال 15 يومًا استعدادًا لافتتاحه قبل عيد الأضحى المبارك، بتكلفة وصلت إلى 40 مليون جنيه.

وكلف "سلطان" الجهات المسئولة عن التطوير بزيادة المساحة الخضراء بالجزيرة الوسطى بين النفق القديم والجديد، فضلًا عن الانتهاء من تصريف الأمطار بالنفق وربطها على شبكة الصرف العمومية.

جاء ذلك خلال تفقده أعمال تطوير وتوسعة النفق، اليوم الاثنين، حيث تابع أعمال الخراسانات والأسفلت ورصف مخارج ومداخل النفق، طبقًا للتصميمات الواردة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

وأوضح المحافظ أن أعمال توسعة وتطوير النفق تعمل على حل مشكلة الكثافة والتكدس المروري بالمنطقة، من خلال مضاعفة عدد الحارات المرورية، ليصبح النفق 4 حارات مرورية في كل اتجاه بدلًا من حارتين.

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