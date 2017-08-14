برشلونة يضم باولينيو لمدة 4 مواسم

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أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الإثنين، عن توصله لاتفاق مع نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني، للتعاقد مع متوسط ميدانه البرازيلي باولينيو مقابل 40 مليون يورو، وذلك نقلًا عن صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وسيوقع اللاعب البالغ من العمر (29 عامًا) عقدًا يمتد لأربع سنوات بشرط جزائي قيمته 120 ميون يورو، على أن يجري الكشف الطبي يوم الخميس المقبل قبل تقديمه للجماهير في ملعب الكامب نو.

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ويعد باولينيو الصفقة الأولى التي يبرمها برشلونة منذ رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان، في صفقة قياسية وصلت إلى 222 مليون يورو، وسبق وأن فشل باولينيو في ترك بصمة جيدة في الدوري الإنجليزي، رفقة توتنهام ليغادر بعدها إلى الدوري الصيني في عام 2015.

وقدم اللاعب البرازيلي مستويات مميزة في الدوري الصيني حيث سجل 25 هدفًا في 95 مباراة، وهو الأمر الذي منحه الفرصة للمشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.