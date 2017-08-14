انتهاء فعاليات التدريب المشترك «اليرموك 3» المصري الكويتي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

اختتمت فعاليات التدريب المصري الكويتي المشترك "اليرموك 3"، اليوم الإثنين، الذي شاركت فيه عناصر من القوات الجوية المصرية والكويتية، واستمر على مدار عدة أيام بجمهورية مصر العربية.

وتضمنت المرحلة الرئيسية للتدريب، التي شهدها الفريق يونس المصري، قائد القوات الجوية المصرية، واللواء الركن طيار عبد الله الفودري، قائد القوات الجوية الكويتية، تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات، التي تهدف إلى دعم وتعزيز التعاون والتنسيق بين القوات الجوية من الجانبين، وقياس مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ عمليات جوية مشتركة ضد الأهداف المعادية، وخلق بيئة غنية بالمهارات والتكتيكات الجوية الحديثة ونقل وتبادل الخبرات، وتوحيد المفاهيم بين جميع القوات المشاركة.

وتفقد قائدا القوات الجوية المصرية والكويتية، عددا من القوات المشاركة في التدريب من الجانبين، كما تفقدا المعرض الأرضي للطائرات، واستمعا إلى شرح تضمن مراحل الإعداد والتخطيط للأنشطة والمهام التدريبية المخططة، التي تم تنفيذها خلال التدريب.

وحيث أشادا بالمستوى المتميز والقدرات الفنية والمهارية والثقة بالنفس، التي يتمتع بها الطيارون والأطقم الفنية، التي أظهرت المهارة الفائقة والدقة في تنفيذ المهام المكلفين بها.

وتضمنت المراحل الأولى للتدريب عقد مجموعة من المحاضرات، لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية، وتنفيذ العديد من طلعات التعارف والاستطلاع للقوات المشاركة، وتنفيذ العديد من طلعات الهجوم والدفاع عن الأهداف الحيوىة بمختلف أساليب القتال الجوي، باشتراك مجموعة من أحدث الطراز لطائرات الجانبين، والتخطيط لكيفية صد هجوم جوي معاد، بالاستفادة من إمكانيات مراكز القيادة والسيطرة المشتركة وطائرات الإنذار المبكر، ما يسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب، وصقل مهارات مجموعات القيادة والسيطرة على سرعة رد الفعل وتخطيط وإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية.

شاهد أيضا

ونقل الفريق يونس المصري، تحية الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للقوات المشاركة في التدريب وشكرهم على الأداء المميز، مؤكدا حرص القوات المسلحة على تعزيز التعاون في التدريبات المشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة.

وقال المصري إن القوات المسلحة تحرص على تطوير وتحديث القدرات القتالية للقوات الجوية، ما يمكنها من حماية ركائز الأمن القومي المصري، مؤكدا على أهمية التدريبات والمناورات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، التي تسهم في تبادل الخبرات والوصول إلى أعلى درجات الاستعداد والكفاءة القتالية، التي تمكنها من تنفيذ كافة الأنشطة والالتزامات المخططة وغير المخططة، التي تسند إليها تحت مختلف الظروف.

وقدم التحية لقائد القوات الجوية الكويتي وجميع العناصر المشاركة في التدريب، الذي عكس مستوي التقارب والتفاهم في أعمال التخطيط والإشراف والسيطرة والمتابعة طوال مراحل التدريب.

من جانبه، أعرب قائد القوات الجوية الكويتية عن اعتزازه بالتعاون والتنسيق المشترك مع القوات الجوية المصرية، التي حرصت على توفير كافة الإمكانات من أجل إنجاح المناورة وتحقيق الأهداف المخططة لها، مشيدا بما تتسم به من كفاءة وجاهزية عالية وخبرات تدريبية وقتالية متميزة، مؤكدا أن تدريب اليرموك سيتم توسيع مشاركة القوات به لما يمثله من أهمية كبيرة لكلا البلدين.