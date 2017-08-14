«نقل النواب» للوزير: ماتشكيش هم السكة الحديد.. والأخير: لازم تعرف

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نشبت مشادة كلامية بين اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وشريف عرفات، وزير النقل، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، لمناقشة ملف السكة الحديد وأوضاع المرفق، على خلفية حادث قطاري الإسكندرية.

طالب طعيمة، وزير النقل بتحديد موعد معين لإعلان أن السكة الحديد آمنة على حياة المواطن، مضيفا: "أنت جاي عشان تطمن المصريين وتقول موعد محدد للانتهاء من تطوير السكة الحديد، مش عشان تشكيلي هم السكة الحديد".

وعلق الوزير: "لا لازم تعرف همي، عشان أنت نائب عن الشعب المصري ولازم تساعدني في حل المشكلة"، موضحا أن هناك أكثر من 1200 كيلومتر من قضبان السكة الحديد لابد من تجديدهم، والكيلومتر الواحد سيتكلف 6 ملايين جنيه.

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وأضاف: "هناك عدد كبير من قضبان السكة الحديد لم تتغير منذ عام 1940، وتعمل الوزارة على تجديدها".