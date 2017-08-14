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وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان الأردني

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وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان الأردني وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان الأردني

التحرير

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التقى الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الإثنين، الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، والوفد المرافق له، الذي يزور حاليا.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، في ضوء المساعي المشتركة لكلا البلدين لتعزيز مجالات التعاون المشترك ومواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة.

كان الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، استقبل الفريق فريحات، إذ أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

وعقد الجانبان لقاءً تضمن مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء العلاقات العسكرية المتميزة التي تجمع القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين، وسبل دعم وتعزيز آفاق التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة، ونقل وتبادل الخبرات في العديد من المجالات.

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من جانبه أشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية بجهود مصر وقواتها المسلحة في محاربة الإرهاب والتطرف، ودورها الداعم للأمن للاستقرار بالمنطقة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفير الأردني بالقاهرة.

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