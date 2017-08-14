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إحالة 39 موظفًا وسائقًا للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بالأقصر

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إحالة 39 موظفًا وسائقًا للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بالأقصر إحالة 39 موظفًا وسائقًا للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بالأقصر

التحرير

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أحال محافظ الأقصر، محمد بدر، اليوم الاثنين، 39 موظفًا وسائقًا بإدارات هيئة قضايا الدولة والحجز الإداري والمناجم والمحاجر والإسكان الشعبي والإيرادات والتحصيل، للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

كانت قد شنت لجنة من إدارة التفتيش المالي والإداري بمحافظة الأقصر، حملة تفتيشية شملت المرور على إدارات هيئة قضايا الدولة والحجز الاداري والمناجم والمحاجر والإسكان الشعبي والإيرادات والتحصيل.

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وأسفرت الحملة عن اكتشاف تغيب 12 موظفًا بدون سند قانوني، وعدم توقيع انصراف وترك مقر العمل بدون لـ16 آخرين.
كما كشفت الحملة عن انصراف 11 سائقًا من الحملة الميكانيكية بجزيرة العوامية دون التوقيع بالسجلات وتركهم مقر العمل.

وأصدر المحافظ  على الفور، قرارًا بإحالة كافة الموظفين المتغيبين، وتاركي مقر عملهم بالإدارات المذكورة إلى الشئون القانونية للتحقيق.

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التحرير

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