نائب يتقدم باستجواب لـ«رئيس الوزراء» بعد حادث قطاري الإسكندرية

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قال خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه سيتقدم باستجواب للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وهشام عرفات وزير النقل، لمسؤليتهما السياسية عن حادث تصادم قطاري بمنطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف شعبان أنه سيتقدم بطلب إحاطة ضد وزير التعليم العالي أيضًا لمسؤليته عن مستشفى الإسكندرية الجامعي، وما يوجد فيه من إهمال جسيم-وفق تعبيره، مشيراً إلي أنه لاحظ ذلك أثناء زيارته لمصابي حادث القطار بالمستشفى مع نواب لجنة القوى العامله بالبرلمان.

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وكانت الإسكندرية قد شهدت حادث تصادم قطارين يوم الجمعة الماضي، وأسفر عن وفاة أكثر من 40 شخصًا، وإصابة أكثر من 100 آخرين.