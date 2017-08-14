رئيس «نقل النواب»: لو مش هنحل مشكلات السكة الحديد نقفلها

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن وزارة النقل بها هيئات مخلخلة وموظفون بلا أي حب لبلادهم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، بحضور وزير النقل، هشام عرفات، لمناقشة ملف السكة الحديد وأوضاع المرفق، على خلفية حادث قطاري الإسكندرية.

وأضاف طعيمة أن كل الشعب المصري يشعر بالحسرة بعد حادثة الإسكندرية، والأعضاء لن يصموتوا كثيرا على عدم محاسبة أي مسؤول مقصر.

شاهد أيضا

وأشار إلى أن الوزارة تدار بعشوائية، موضحا: «أنا جاي من طنطا في 3 ساعات ونص النهاردة».

وشدد: «إذا كنا لا نملك الجاهزية لحل مشكلات هيئة السكة الحديد نغلقها أفضل».

يذكر أن قطارين اصطدما، الجمعة الماضية، في منطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية، ما أسفر عن وفاة 42 شخصا وإصابة 143 آخرين.