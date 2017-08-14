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ضاحي خلفان: قطر في عزلة عربية غير مسبوقة

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مصراوي Masrawy

ضاحي خلفان: قطر في عزلة عربية غير مسبوقة

02:40 م الإثنين 14 أغسطس 2017

ضاحي خلفان: قطر في عزلة عربية غير مسبوقة

كتبت- رنا أسامة:
قال الفريق ضاحي خلفان، النائب السابق لرئيس الشرطة والأمن العام في دبي، إن "قطر تعيش عُزلة عربية غير مسبوقة بسبب تنظيم الحمدين الإرهابي"، مؤكدًا على أن الشعب القطري لا يعبر عن حكومته وبطانتها الفاسدة، وأنه "يستشعر بمرارة المأساة التي تورّط فيها نظامه".

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وفي سلسلة من التغريدات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عدّ "خلفان" قطر ضمن الدول المارقة مع كلٍ من إيران وكوريا الشمالية، قائلًا: "ثلاث دول مارقة وايران وقطر..الأولى تملك تقنية والثانية تملك خمينية والثالثة غوغائية".

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وعرج إلى "الجزيرة" القطرية واصفًا إيّاها بـ"القناة المُرتزقة"، مُشيرًا إلى أن "حملة التشهير التي تقودها قطر بواسطة قناة الجزيرة ضد المملكة والإمارات حملة فاشلة.. حملة في نظر من يعرف القانون.. حملة كيدية".

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وكانت "الجزيرة" بثّت فيلمًا وثائقيًا عن دولة الإمارات العربية المتحدة، بعنون "إمارات الخوف"، تحدثت فيه عن العلاقة المزعومة للإمارات مع إسرائيل، وكذلك مزاعم عن محاولات دفع رشاوى لصحفيين أمريكيين لتضليل الرأي العام. استشهدت الجزيرة بشخصيات معروف بانتمائها لتنظيم الإخوان الإرهابي، أمثال المعارض الإماراتي، جاسم الشامسي، أحد المطلوبين لدى القضاء الإماراتي في قضية "التنظيم السري".

غير أن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، رد على القناة التي اعتادت النيل من الإمارات والدول المقاطعة للدوحة، في سلسلة تغريدات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

 ووصف قرقاش الهجوم الإعلامي الذي تتعرض له الإمارات، الثلاثاء، بـ"الخسيس" و"بالسقوط الإعلامي المريع"، على حسابه على تويتر. ودافع عن الدور الذي يلعبه ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الإمارات وفي المنطقة ككل قائلا: "اتفقت أم لم تتفق الإمارات ومحمد بن زايد يمثلان توجها في المنطقة يدعوان إلى الاستقرار والتنمية، والسقوط المريع في التناول الإعلامي دليل ذلك".

وتابع قرقاش: "أهم جوانب المواجهة الحالية تعرية الاستخدام الحزبي للدين في رسم المستقبل، فالدول المتصدية للإرهاب ليست بحاجة إلى مثل هذه الرؤية الحزبية".
واختتم تغريداته، قائلًا: "تبقى الإمارات شامخة يعرف قدرها الصديق والشريك، ولن تنالها إمارة أو قناة أو حزب، ويبقى محمد بن زايد أحد رموز تمكين العرب لاستقرارهم مستقبلهم."

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