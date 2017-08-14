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رئيس السكة الحديد في أول تصريحات له: سأعمل بحرص على انتظام مواعيد القطارات

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مصراوي Masrawy

رئيس السكة الحديد في أول تصريحات له: سأعمل بحرص على انتظام مواعيد القطارات

02:36 م الإثنين 14 أغسطس 2017

رئيس السكة الحديد في أول تصريحات له: سأعمل بحرص على انتظام مواعيد القطارات

كتب - عبدالله قدري :

قال المهندس سيد سالم، القائم بأعمال رئيس هيئة السكة الحديد، إنه سيعمل في جميع قطاعات السكة الحديد بالتوازي، بدءا من الإشارات وهندسة السكة، والمسافات الطويلة والقصيرة، فضلا عن قطاع الصيانة.

وأضاف سالم في أول تصريحات له مع مصراوي منذ توليه مهام منصبه الجديد، أنه سيعمل على تنظيم قيام ووصول قطارات السكة الحديد، مشيرا إلى أنه في حال انتظام مواعيد القطارات سينتظم قطاع السكة الحديد.

وأعرب سالم عن شكره وتقديره لجميع نواب السكة الحديد، قائلا: "سأعمل مع جميع نواب السكة الحديد، فبدونهم لن ينجح سيد سالم"، مؤكدا حرصه على العمل في فريق واحد حتى ينهض قطاع السكة الحديد.

وأشار سالم إلى أنه سيعين نائبا للسكة الحديد مكانه عقب اجتماع سيعقده مع نواب السكة الحديد اليوم، للاتفاق على كيفية سير العمل في الهيئة الفترة المقبلة، مؤكدا ان نائب رئيس الهيئة لقطاع التشغيل سيكون من داخلها ولن يتم انتداب أحد من الخارج، قائلا: "مفيش حد هييجي من السكة الحديد".

وتلقى سالم التهاني من جانب عمال ونواب السكة الحديد، على توليه مهام منصبه الجديد، ومن المتوقع أن يعقد اجتماع اليوم مع وزير النقل الدكتور هشام عرفات لتلقي خطاب التكليف والبدء رسميا في مباشرة مهام عمله.

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مصراوي Masrawy

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