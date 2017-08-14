رقص ماجد المصري ووزن «ويزو» .. لقطات أثارت الجدل في حفل زفاف محمد أنور

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احتفل نجم مسرح مصر الفنان الشاب محمد أنور، بزفافه علي نوران التركي في فندق مينا هاوس في منطقة الأهرامات بالجيزة، وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن علي رأسهم مصطفي خاطر، علي ربيع، محمد عبد الرحمن، محمد توب، مصطفي بسيط، كريم عفيفي، محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، حمدي الميرغني، إسراء عبد الفتاح، وغيرهم من الفنانين.

ونرصد أبرز اللقطات التى جاءت في حفل الزفاف خلال التقرير التالى..

«ويزو».. زيادة في الوزن

انتشرت مؤخرًا صورة للفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو" ظهرت فيها بخسارة كبيرة في الوزن واعتقد كثيرون أنها تخضع لحمية غذائية، ولكن تفاجأ الجمهور بعد رؤيتها في حفل زفاف زميلها في مسرح مصر بزيادة في الوزن مرة أخري.

«رقص» ماجد المصري

حرص الفنان ماجد المصري على حضور حفل زفاف "أنور"، وشاركه الرقص، مضيفًا حالة من البهجة والفرح وسط الحاضرين.

إطلالة «روجينا» تعرضها للانتقادات

شهد الحفل أيضًا حضور الفنانة "روجينا" برفقة زوجها الفنان أشرف زكي حفل الزفاف، ولفتت "روجينا" الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت فستانا "أحمر" به طبقة شفافة من أعلى اعتبرها البعض غير لائقة وأفسدت إطلالتها.

«نيولوك» أوس أوس

لفت "أوس أوس" الأنظار في حفل زفاف زميلة في مسرح مصر بـ"نيولوك" جديد له، حيث قام بقص شعره من الجانبين، أظهره بشكل مختلف تمامًا عن السابق.

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أول ظهور لـ«تامر حسني» بعد تكريم هوليوود

أشعل المطرب تامر حسني، حفل زفاف الفنان الشاب محمد أنور بعدد من أغانيه وسط صيحات وتفاعل الحضور، في الظهور الأول له عقب تكريم من المسرح الصيني بـهوليوود.

غياب أشرف عبد الباقي

لفت غياب الفنان أشرف عبد الباقي نظر كثيرين عن حضو حفل زفاف "أنور"، فاعتاد الجمهور تواجده في مثل هذه المناسبات، خاصة مع نجوم مسرح مصر.

بالرغم من ذلك حرص "عبد الباقي" على تهنئته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "مبروك يا أنور كان نفسي أكون معاك في الزفاف لكن الحمد لله حضرت كتب الكتاب.. مبروك".