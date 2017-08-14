لتقاعسهم عن العمل.. إحالة 5 تموينين بالجيزة للتحقيق

كتبت- ندى الخولي:

أحالت مديرية التموين بالجيزة، خمسة مسؤلين باللإدارات التموينية بالعياط والبدرشين للتحقيق لتقاعسهم عن العمل في الرقابة على مستودعات البوتاجاز والمخابز.

وشدد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، على استمرار حملات تشديد الرقابة على كافة الأنشطة التموينية وتوقيع جزاءات رادعة حيال المخالفات التي يتم كشفها.

وقال هشام كامل، مدير مديرية التموين بالجيزة، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية قد رصدت ضعف الآداء الرقابي لمديري التموين ورؤساء التجارة والرقابة بالبدرشين والعياط، وذلك بعد سلسلة من الحملات المكثفة التي تمت خلال الأسبوع الحالي على مستودعات البوتاجاز والمخابز والتي أسفرت عن ضبط عدد من المخالفين.

وأضاف كامل، أن هناك حملات مكثفة تتم لرصد أي مخالفات من مستودعات البوتاجاز عن التعريفة المحددة التي تم وضعها لاسطوانات البوتاجاز سواء المنزلي أو التجاري.

وأضاف، أنه تم ضبط 15 مخبزًا ومستودعًا مخالفًا خلال الحملات الرقابية بالبدرشين والعياط

مشيرًا إلى أنه قد تم تحرير عدد 11 محضرًا في مجال المخابز التموينية والبوتاجاز.