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ميركل تواسي ضحايا أعمال عنف يمينية متطرفة في مدينة شارلوتسفيل الأمريكية

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مصراوي Masrawy

ميركل تواسي ضحايا أعمال عنف يمينية متطرفة في مدينة شارلوتسفيل الأمريكية

02:26 م الإثنين 14 أغسطس 2017

ميركل تواسي ضحايا أعمال عنف يمينية متطرفة في مدينة شارلوتسفيل الأمريكية

برلين/شارلوتسفيل - (د ب أ):
أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن مواساتها لضحايا أعمال العنف اليمينية المتطرفة التي شهدتها مدينة شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا الأمريكية أول أمس السبت.

كما أعربت ميركل عن أسفها البالغ إزاء مقتل امرأة شابة في هذه الأحداث.

وقال المتحدث باسم الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الاثنين في برلين: "مواساتنا لأسرة الضحية وأصدقائها والمصابين الذين نأمل لهم جميعا الشفاء التام".

وكانت السيدة لقيت حتفها وأصيب 19 آخرون في هجوم دهس استهدف محتجين على مسيرة للقوميين البيض أول أمس.

ولقي اثنان من أفراد الشرطة حتفهما لدى تحطم مروحيتهما أثناء مراقبتهما المشهد من الجو، في حادث قال مسؤولون إنه متعلق بالمظاهرة بشكل مباشر. ويعمل المحققون على تحديد السبب وراء تحطم المروحية.

كما أفادت تقارير بإصابة 15 آخرين، حيث اشتبك المتطرفون اليمينيون مع المتظاهرين على مدار اليوم.

وتحدث زايبرت عن "أحداث صادمة للغاية" خلال المسيرة، وقال: "العنصرية ومعاداة السامية والكراهية تجسدت هناك بصورة سافرة وعلى أسوأ وجه"، مؤكدا تضامن الحكومةالألمانية مع الذين يواجهون سلميا هذه المواقف العدوانية اليمينية المتطرفة.

ووصف زايبرت اليميني المتطرف المشتبه في قيامه بدهس مجموعة من المتظاهرين المناهضيين بأنه "مرتكب جريمة دهس عشوائي".

وذكر زايبرت ردا على استفسار أن وصف الجريمة بأنها عمل إرهابي أم لا "أمر ليس بالغ الأهمية"، وقال: "إنه عمل دنيء".

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