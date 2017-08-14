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رسميًا.. النرويجي أودفار موين حكمًا لنهائي الكأس

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رسميًا.. النرويجي أودفار موين حكمًا لنهائي الكأس رسميًا.. النرويجي أودفار موين حكمًا لنهائي الكأس

التحرير

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أعلن الكابتن عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على لجنة الحكام، أسماء طاقم التحكيم الأجنبي الذي سيدير المباراة النهائية لبطولة كأس المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، بين فريقي الأهلي والمصري والبورسعيدي، على ملعب «برج العرب».

وجاء الطاقم كما يلي:

- سفين اودفار موين (النرويج) حكم ساحة. 

- كيم توماس (النرويج) حكم مساعد 1. 

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- ماجنوس لاندبرج (النرويج) حكم مساعد 2. 

- بدوي حميدة (مصر) حكم رابع.

يشار إلى أن اتحاد الكرة سيتولى عملية تنظيم المباراة بكافة جوانبها بالتنسيق مع الجهات الأمنية، كما أن الجبلاية، قررت وضع ضوابط مُحكمة لدخول المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، وتركزت ضوابط الدخول على عدم الإسراف في عدد الحضور تفاديًا لحدوث ما لا يحمد عقباه، وحفاظا على العلاقات بين الناديين المتباريين. 

وقرر اتحاد الكرة في أعقاب اجتماع رئيسه المهندس هاني أبو ريدة، وحضره عامر حسين رئيس لجنة المسابقات تحديد 30 فردًا فقط لكل من طرفي المباراة يسمح لهم بحضور المباراة و25 صحفيًا و10 مصورين فوتوغرافيا.

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