ضبط ربتي منزل حاولتا سرقة جواهرجي بالإكراه في روض الفرج

كتب فتحي سليمان وسامح غيث

نجحت الأجهزة الأمنية بمساعدة الأهالي، في ضبط ربتي منزل أثناء محاولتهن سرقة مصوغات ذهبيه من محل مجوهرات في روض الفرج .

البداية اثناء قيام الخدمات المعينة بتأمين كنيسة ماري جرجس دائرة قسم روض الفرج، تنامى إلى سمعهما صوت استغاثة صادر من محل مجوهرات مارينا بجوار مكان خدمتهما.

باستبيان الأمر تمكنا الأجهزة الأمنية بمعاونة الأهالي من ضبط كلا من "رباب ع." 50 سنة، ربة منزل ونجلة شقيقتها " سارة ر." 33 سنة، ربة منزل، وبحوزتهما " زجاجه بداخلها سائل ذو رائحة نفاذة وشريط لاصق وقطعة من الكرتون مدون عليها مغلق ومرسوم عليها صلبان صغيرة " .

بالفحص وسؤال مجدي ميلاد محبوب شنودة سن 54 صاحب محل المجوهرات، قرر بأنه أثناء تواجده بالمحل ملكه حضرت المتهمتان بدعوى شراء مصوغات واثناء ذلك فوجئ بقيام المتهمة الثانية بإلقاء مادة من زجاجة بحوزتهما ذات رائحة نافذة سقطت على كتفيه وتمكن من ضبط المتهمة الأول، بينما فرت الثانية هربا خارج المحل فاستغاث بالمارة وتمكنوا وأفراد الشرطة من ضبطها.

بمواجهة المتهمتان بأقوال المجني عليه اعترفتا بارتكاب الواقعة وقررا بأنهما نظراً لمرورهما بضائقة مالية فخططا لسرقة مشغولات ذهبية من داخل محل المجني عليه، وفى سبيل ذلك أعدا المادة السائلة المضبوطة بحيازتهما من محل كيماويات بمنطقة القصر العيني بقصد إلقائها على المجني عليه ليفقد الوعي، وتكميمه بالشريط اللاصق المضبوط بحيازتهما وتعليق الكرتونة بباب المحل لإيهام المارة بان المحل مغلق لحين الاستيلاء على محتوياته، وباقي المضبوطات لإخفاء المسروقات دون ترك أدلة تكشف هويتهما.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة للنيابة العامة التي تولت التحقيق.