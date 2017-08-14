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بالصور .. مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات تأمين الكنائس وإدارتي المرور والحماية المدنية

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مصراوي Masrawy

بالصور .. مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات تأمين الكنائس وإدارتي المرور والحماية المدنية

02:12 م الإثنين 14 أغسطس 2017

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البحيرة - أحمد نصرة:

تفقد اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، اليوم الاثنين، الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس بمدينتي دمنهور، وتابع إجراءات التأمين ونظام فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية.

وتابع عبد الفتاح، خلال جولته، عمليات التمشيط بمعرفة خبراء المفرقعات، لتحقيق أعلى درجات التأمين، مشددًا على عدم وقوف السيارات بمحيط الكنائس، وتشغيل الكاميرات على أسوارها وبداخلها، وتوسيع دائرة الاشتباه، مع الالتزام بالخطة الأمنية التي وضعت لتأمين الكنائس.

كما تفقد، إدارة مرور البحيرة، وحرص أثناء الجولة على مناقشة المترددين، سواء للتراخيص أو لتجديد الرخصة، وسؤالهم إن كانت هناك مشكلات أو معوقات، ومدى جودة نوع الخدمة المقدمة من إدارة المرور، موضحًا أن الجهاز الشرطي جهاز خدمي من الدرجة الأولى هدفه تقديم الخدمات الملائمة للمواطنين.

وانتقل عبد الفتاح، إلى إدارة الحماية المدنية وشهد بيانات عملية لكافة أقسام الحماية المدنية، والمعدات الحديثة التي جرى إمداد الحماية المدنية بها، من سيارات إطفاء وسيارات مجهزة بسلم هيدروليكي، للوصول إلى الأدوار المرتفعة، وأجهزة الكشف عن المفرقعات.

ووجّه مدير الأمن، بسرعة الاستجابة السريعة للبلاغات فور تلقيها، والحرص على تطوير المعدات وتحديثها بكل ما هو جديد؛ لرفع كفاءة الحماية المدنية وتحقيقها لدورها الفعال.

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