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ألمانيا: الحكم على شاب بعشرين ساعة قراءة بسبب مخالفة مرورية

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مصراوي Masrawy

ألمانيا: الحكم على شاب بعشرين ساعة قراءة بسبب مخالفة مرورية

01:39 م الإثنين 14 أغسطس 2017

ألمانيا: الحكم على شاب بعشرين ساعة قراءة بسبب مخالفة مرورية

ارشيفية

ميونخ (د ب أ)
حكمت قاضية ألمانية على شاب بقضاء 20 ساعة في القراءة بسبب تثبيته لوحة الأرقام المعدنية لدراجته البخارية على نحو خاطئ مرتين.

وجاء في قرار المحكمة الإدارية في مدينة ميونخ الألمانية اليوم الاثنين أن الشاب، 19 عاما، تلقى هذه العقوبة الغريبة لأنه قام للمرة الثانية بتثبيت لوحة الأرقام المعدنية على دراجته بطريقة تجعل من الصعب رصد أرقامها خلال سيرها.

وبسبب ارتكابه للمخالفة مرتين، قررت القاضية إلزام الشاب بما يسمى بـ"القراءة التوجيهية" بغرض دفعه إلى استيعاب مخالفته على نحو تثقيفي.

وتدور "القراءة التوجيهية" حول إجراءات تربوية تتولى الإشراف عليها جامعة ميونخ، حيث يقوم الشاب المدان بالبحث في مجموعة كتب مقترحة عن مقتطفات تتطرق إلى موضوعات مشابهة للواقعة المدان فيها.

وعقب إطلاعه على الكتب خلال مدة القراءة التي حددتها المحكمة، يقدم الشاب المدان بحثا ختاميا بما استفاده من المواد التي أطلع عليها. وبحسب بيانات المحكمة يمكن أن يكون هذا البحث على هيئة قصة قصيرة أو لافتة توضيحية أو أغنية راب.

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