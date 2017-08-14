رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

شدد الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، على ضرورة المرور على السلخانات ومجازر اللحوم والدواجن للتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وكذا العاملين في هذه المجازر والشهادات الصحية التي يحملوها في إطار استعدادات محافظة المنوفية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة والسكان، أنه تم التنبيه على جميع الإدارات الصحية بعمل حصر شامل لأماكن بيع وعرض اللحوم والدواجن والمرور عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، والتفتيش على محلات الأسماك بجميع أنواعها ووضع الأسواق تحت الرقابة الصارمة بالاشتراك مع الطب البيطري والتموين وشرطة المرافق وكذا رجال السلطة المحلية.

وأضافت أنه سيتم تكثيف المرور على النوادي والمطاعم والكافيتريات والأماكن السياحية والثلاجات الخاصة بحفظ اللحوم والأسماك والدواجن وبيان الترخيص اللازم والعاملين بها والشهادات الصحية وأخذ العينات اللازمة لمعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتكثيف المرور على المخابز ومصانع الحلوى بأنواعها المختلفة وبيان الترخيص اللازم والشهادات الصحية وأخذ العينات اللازمة لمعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف محافظ المنوفية، ان هناك ضرورة لرفع درجة الاستعداد القصوى، مشيرًا إلى أن هناك غرفة عمليات في كل مراكز المحافظة لاستقبال شكاوى المواطنين ضد أي مخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.