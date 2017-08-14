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استعدادا لموسم الشتاء.. 4 تعليمات من محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء

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مصراوي Masrawy

استعدادا لموسم الشتاء.. 4 تعليمات من محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء

01:33 م الإثنين 14 أغسطس 2017

استعدادا لموسم الشتاء.. 4 تعليمات من محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء

محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء

الإسكندرية – محمد عامر:.

عقد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب ومديري الإدارات العامة بالمحافظة، لمناقشة استعدادات لموسم الشتاء، بحضور نائبته الدكتورة سعاد الخولي.

ووجه "سلطان" رؤساء الأحياء بإعداد خطة متكاملة استباقية استعدادًا لاستقبال موسم الشتاء، تجنبًا لحدوث أية مشكلات، وذلك على أن يتم الانتهاء من الخطة وتسليمها خلال أسبوع من الآن.

ومن المقرر أن تتضمن الخطة حصر جميع المعدات والآليات المتخذة بكل حي لمواجهة الأمطار، وتحديد الأماكن الساخنة لتجمعات مياه الأمطار، وتشكيل لجنة طوارئ، وغرفة عمليات خاصة بكل جهة.

وفي سياق آخر، أكد المحافظ ضرورة تكثيف حملات إزالة جميع المخالفات من المباني المخالفة وإشغالات الطرق، ومتابعة أعمال النظافة وزيادة المسطحات الخضراء على مستوى المدينة والتواصل المستمر مع المواطنيين للاستماع لشكواهم وحلها في الحال.

وطالب المحافظ رؤساء الأحياء بالاستمرار في إزالات جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة، وحصر جميع الأراضي التي تم استردادها وتحديد مساحاتها، وإعداد مقترحات لاستغلال كافة المساحات المستردة لإقامة مشروعات للمنفعة العامة، قائلاً: "هدفنا جميعًا إعادة اﻹسكندرية كسابق عهدها عروس البحر الأبيض المتوسط".

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