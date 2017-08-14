من هو رئيس هيئة السكك الحديدية الجديد؟

كتب-عبد الله قدري:

عين الدكتور هشام عرفات وزير النقل، المهندس سيد سالم قائما بأعمال رئيس هيئة السكة الحديد، خلفا للواء مدحت شوشة، وذلك على خلفية تصادم قطاري الاسكندرية.

ويرصد مصراوي السيرة الذاتية لسالم في هذه السطور:

المؤهلات الدراسية وتاريخ الحصول عليها وجهة الحصول عليها:

تخرج من قسم القوى الميكانيكية هندسة المطرية عام 1984

التدرج الوظيفى بالهيئة القومية لسكك حديد مصر

مفتش حركة بأقسام القاهرة من2/5/1990

رئيس قسم تفتيش حركة قليوب من 22/9/1994

رئيس مجموعة الإشراف والتخطيط من 23/9/1996

رئيس قسم حركة القطارات بإدارة التشغيل من 3/3/2002

مدير إدارة حركة القطارات بإدارة التشغيل من 30/7/2006

منتدب مدير عام الحركة المركزية من 7/11/2007

مدير عام الحركة المركزية للبنية الأساسية 13/8/2009

منتدب رئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل 21/4/2010

رئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل (بنية أساسية) 29/5/2012

نائب رئيس مجلس الإدارة للسلامة والجودة 12/8/2014

مكلف نائب رئيس مجلس الإدارة للمسافات الطويلة والقصيرة بالإضافة إلى عمله 5/8/2015

منتدب نائب رئيس مجلس الإدارة للمسافات الطويلة والقصيرة 7/3/2016

حصل على العديد من الدورات التدريبة وهى :

داخل الجمهورية:

السلامة والصحة المهنية بالمعهد القومي للنقل في 12-16/10/2003

أسس تحويل الأفكار الإبداعية إلى خطط تنفيذية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية في 16-30/3/2008

إدارة الموارد البشرية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري من 22-24/6/2008

مفاهيم الجودة في مجال الخدمات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري من 13-15/7/2008

تقييم أداء العاملين وتحفيزهم بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري من 16-18/11/2008

دوره فى مجال التخطيط والتنظيم والمتابعه بالاكاديميه العربيه للعلوم والتكنو لوجيا من 11-13/1/2009

دوره فى التواصل الفعال بالاكاديميه العربيه للعلوم والتكنو لوجيا من 15-17/2/2009

الأساليب العلمية والعملية في دعم اتخاذ القرار من 7-11/2/2010.

إدارة المخاطر بالمركز القومي للبحوث من 7-11/3/2010.

السفر للخارج:

كوريا الجنوبية لحضور دورة عن التشغيل المتقدم من 16/9/2008 الى 2/10/2008

ايطاليا لزيارة موقع التجديدات بالسكه من 24-29/11/2011

ألمانيا المدة من 17-22/9/2012 تلبية لدعوة شركة سيمنس لحضور معرض Inno Trans 2012.

بروكسل المدة من 26-27/11/2012 تلبية لدعوة مشروع النقل الأورومتوسطي لحضور ورشة العمل التدريبية عن الامان للسكك الحديدية.

إسبانيا المدة من 21-27/9/2013 تلبية لدعوة شركة تالس الإسبانية المنفذة لمشروع كهربة إشارات خط القاهرة/ الإسكندرية للتعرف على أحدث النظم المطبقة في مجال نظم الإشارات بالسكك الحديدية.

إسبانيا خلال الفترة من 28/2-5/3/2016 في إطار الزيارة الدراسية الأولى ضمن مشروع التوأمة الإسباني لدعم السلامة بالسكك الحديدية.