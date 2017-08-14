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الصحة: وفاة مواطن وإصابة 15 آخرين في حادثي تصادم ببني سويف والمنيا

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مصراوي Masrawy

الصحة: وفاة مواطن وإصابة 15 آخرين في حادثي تصادم ببني سويف والمنيا

01:41 م الإثنين 14 أغسطس 2017

الصحة: وفاة مواطن وإصابة 15 آخرين في حادثي تصادم ببني سويف والمنيا

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، وفاة مواطن وإصابة 15 آخرين في حادثي سير ببني سويف والمنيا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحادث الأول أسفر عن وفاة مواطن وإصابة 4 آخرين إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف، وتم نقل حالة الوفاة والمصابين إلى مستشفى بني سويف العام عن طريق 3 سيارات إسعاف مجهزة.

وأضاف "مجاهد " في بيان صحفي اليوم، أن الحادث الثاني نتج عن تصادم سيارة ميكروباص بسيارة نقل بالطريق الصحراوي الغربي اتجاه المنيا بمحافظة المنيا، أسفر عن إصابة 11 مواطنا، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف مجهزة لنقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي.

وأشار "مجاهد" إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش، وجروح قطعية بفروة الرأس، واشتباة كسر بالضلوع ، واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالرأس والجسد، مؤكدًا على توافر الادوية والمستشلزمات الطبية وأكياس الدم بالمستشفيات، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

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